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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 16:3050

72-річний сумчанин тиждень їхав своєю автівкою до Львова, щоб потрапити на гемодіаліз

Він сам увесь тиждень їхав за кермом автомобіля, попри постійну небезпеку обстрілів.

У другому медоб’єднанні Львова терапію отримує 72-річний Олександр із міста Суми. Війна змусила чоловіка покинути рідне місто і їхати через всю країну на лікування.

Про це пише Четверта студія з посиланням на прес-службу ЛМР.

Чоловік уже 20 років перебуває на діалізі. Спершу сумнівався, чи залишатися у рідному місті, однак коли почастішали обстріли – а він мешкав недалеко від заводу «Сумихімпром» – таки наважився поїхати. Адже саме тут, у Львові, проживає його донька.

«Хто мав власний транспорт – той їздив на діаліз, а хто не мав – жив у лікарні, бо громадський транспорт не ходив. Я жив недалеко від лікарні, то ходив пішки. Багато пацієнтів на гемодіалізі зі Сум також виїхали – в Черкаси чи у Польщу, Італію.

У нас була велика проблема з бензином – на все місто працювала 1 колонка, і черги були кілометрові. Я простояв у черзі два дні й отримав 10 літрів бензину. Потім своїм ходом без жодних коридорів вранці виїхав. Приїхав на пост, хлопці кажуть: «Та тихо, діду. Вранці не стріляють, давай потихеньку їдь». Так я і поїхав. До Ромен майже 100 км я заїхав за годину, хлопці на пості сказали, що цей відрізок найчастіше обстрілюють, тому щоб їхав якомога швидше», – розповів пан Олександр.

Дорогою діаліз чоловік робив у Черкасах, Вінниці та Рівному. А тепер – у Львові, де почувається в безпеці.

До слова, гемодіаліз – це життєво необхідна процедура, що рятує людину від інтоксикації організму через те, що відмовляють нирки. Таку терапію призначають хворим із хронічною хворобою нирок, при якій втрачається здатність очищати кров. Процедуру необхідно проходити 3-4 рази на тиждень.

Общество
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