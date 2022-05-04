На Сумщині судитимуть обвинувачуваного в розбійному нападі на пенсіонерів, який 6 років перебував у розшуку Сумською обласною прокуратурою затверджено та 10 травня 2022 року направлено до суду обвинувальний акт стосовно 28-річного підозрюваного в розбійному нападі на пенсіонерів, який 6 років перебував у розшуку.

Мова йде про подію, що відбулась у березні 2016 року. Троє молодиків, будучи добряче напідпитку, вирішили пограбувати пенсіонерів, які проживають у с. Гринівка Недригайлівського району. Їм було відомо, що в будинку на околиці села проживає чоловік з дружиною та старенька бабуся, тобто люди похилого віку, які не будуть чинити опору, а оскільки вони систематично отримують пенсію, то якісь заощадження у них обов’язково є. Прихопивши з собою липку стрічку, мотузку та обріз мисливської рушниці, нападники вирушили до місця призначення.

Близько другої години ночі, вибивши двері, молодики проникли в будинок. Вони прив’язали подружжя до стільця, катували їх та обшукували будинок. Налякані господарі віддали всі свої заощадження, а це 7 тис. 600 грн та мобільні телефони. Тікаючи, зловмисники прихопили з собою ще медаль та біжутерію. Вже на ранок двох із них вдалось затримати. Подружжя пенсіонерів отримали легкі тілесні ушкодження, а от 83-річна бабуся померла – у неї від сильного стресу зупинилось серце.

Третій нападник втік і з того часу перебував у розшуку. Лише в квітні 2022 року він повернувся в країну, де його затримали правоохоронці.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 187 (розбій, поєднаний з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, вчинений за попередньою змовою групою осіб, поєднаний з проникненням у житло) КК України. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Двоє його спільників, які були затримані відразу, вже засуджені до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна і відбувають покарання.

Досудове розслідування проведено слідчим відділом ГУНП в Сумській області.

Сумська обласна прокуратура