Приїхав воювати на Сумщину у складі «ДНР» - на Полтавщині повідомлено про підозру донеччанину За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури затримано і повідомлено про підозру мешканцю Донецької області у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, в участі у діяльності не передбаченого законом збройному формуванні, порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 438 КК України).

Наразі він перебуває під вартою.

За даними слідства, наприкінці лютого 2022 року чоловік вступив до «народної міліції ДНР», де був командиром взводу. Йому видали камуфляжну форму зразка збройних сил РФ та зброю.

Приїхавши на територію Сумської області у складі незаконного збройного формування, він виконував накази командирів російської армії, чергував на блокпостах, брав участь спостереженні за повітряним простором, а також спільно з військовослужбовцями РФ проник на територію одного з підприємств та розграбував майно.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням Служби безпеки України в Полтавській області.

Офіс генпрокурора України