Охтирські поліцейські викрили чоловіка, який обікрав знайому Раніше неодноразово судимий 46-річний мешканець Охтирського району, перебуваючи в гостях у знайомої, вирішив збагатитися за її рахунок - викрав велосипед "Аrdis". В подальшому розпорядився ним на власний розсуд.

Враховуючи, що його злочинні дії залишилися непоміченими, наступного дня зловмисник знову завітав в гості до потерпілої.

Цього разу, після спільного вживання алкогольних напоїв, скориставшись тим, що господиня заснула, чоловік викрав її мобільний телефон.

Однак залишитися не викритим зловмиснику все ж не вдалося, правоохоронці встановили його причетність до вчинення крадіжок. Викрадене майно частково було вилучене та повернуто власниці.

Слідчими за даними фактами розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. Слідчі дії тривають.

Поліція Сумщини