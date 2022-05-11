Охтирські поліцейські викрили чоловіка, який обікрав знайому

Враховуючи, що його злочинні дії залишилися непоміченими, наступного дня зловмисник знову завітав в гості до потерпілої.
Цього разу, після спільного вживання алкогольних напоїв, скориставшись тим, що господиня заснула, чоловік викрав її мобільний телефон.
Однак залишитися не викритим зловмиснику все ж не вдалося, правоохоронці встановили його причетність до вчинення крадіжок. Викрадене майно частково було вилучене та повернуто власниці.
Слідчими за даними фактами розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. Слідчі дії тривають.
Поліція Сумщини