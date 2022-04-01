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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 09:31116

У Глухові зловмисник обікрав вагітну багатодітну жінку

Електрокосарку, гайкові та розвідні ключі, алюмінієві бідони, водяні крани викрав з домоволодіння багатодітної матері житель Глухова, завдавши власниці збиток на суму півтори тисячі гривень.

Вживши заходів, співробітники кримінальної поліції Глухова розшукали вказаного чоловіка. Ним виявився 40-річний глухівчанин, який зізнався у скоєному.

Правоохоронці вже знайшли і вилучили викрадене у жінки майно. Найближчим часом його повернуть власниці.

У поліції відносно зловмисника відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Право Кража
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