У Глухові зловмисник обікрав вагітну багатодітну жінку

Вживши заходів, співробітники кримінальної поліції Глухова розшукали вказаного чоловіка. Ним виявився 40-річний глухівчанин, який зізнався у скоєному.
Правоохоронці вже знайшли і вилучили викрадене у жінки майно. Найближчим часом його повернуть власниці.
У поліції відносно зловмисника відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.
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