У Глухові зловмисник обікрав вагітну багатодітну жінку Електрокосарку, гайкові та розвідні ключі, алюмінієві бідони, водяні крани викрав з домоволодіння багатодітної матері житель Глухова, завдавши власниці збиток на суму півтори тисячі гривень.

Вживши заходів, співробітники кримінальної поліції Глухова розшукали вказаного чоловіка. Ним виявився 40-річний глухівчанин, який зізнався у скоєному.

Правоохоронці вже знайшли і вилучили викрадене у жінки майно. Найближчим часом його повернуть власниці.

У поліції відносно зловмисника відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.