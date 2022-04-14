Фейки та маніпуляціїї кремля на ранок 11 травня російська пропаганда продовжує закидувати в інформпростір фейки та маніпуляції.

Центр протидії дезинформації дає підбірку станом на ранок 11.05.

Дезінформація

Пропагандисти намагаються розгорнути дискредитаційну кампанію проти Президента України, заявляючи, що «незважаючи на та, що генштаб України був проти самовбивчої атаки на Зміїний, за порадою британських консультантів В.Зеленський віддав наказ про проведення операції на острові».

Маніпуляція

російська пропаганда продовжує поширювати тезу про те, що «всі країни світу, особливо в Латинській Америці та Африці, страждають від наслідків конфлікту в Україні та санкцій щодо рф». В першу чергу, такі дії пропагандистів спрямовані на пом’якшення санкційного тиску.

Маніпуляція

З посиланням на посольство рф у США, російські ЗМІ поширили інформацію про «абсурдність твердження Держдепартаменту США про причетність москви до кібератак на об’єкти критичної інфраструктури України».