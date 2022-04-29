Сумський стрілок виграв «срібло» на Дефлімпіаді У Бразилії продовжуються Дефлімпійські ігри (спортивні змагання найвищого рівня для людей, що не чують).

10 травня сумчанин Дмитро Петренко здобув «срібло» у стрільбі лежачи на 50 м. Тренується спортсмен у СРЦ "Інваспорт" та "ССК-Суми-спорт-Б.А.К." під керівництвом Галини Медвєдєвої.

Крім того, наш спортсмен посів 6-те місце у міксті із Світланою Яценко з Марганця.

Усього українці здобули вже 103 нагороди: 47 золотих, 29 срібних та 27 бронзових. Це найвищий результат за кількістю медалей у цілому. Станом на 10 травня другу позицію посідає збірна команда США, у здобутку якої 41 медаль, з яких 18 золотих, 5 срібних та 19 бронзових. Третіми - спортсмени збірної Японії - 30 медалей, 12 золотих, 8 срібних та 10 бронзових. Зауважимо, що 42 країни з майже 80 вже мають медалі різного ґатунку на цих Іграх.

У змаганнях 10 травня взяло участь 110 українських спортсменів-дефлімпійців у 10 видах спорту. Тільки за вчора дефлімпійці України вибороли 14 нагород, серед яких 5 золотих, 7 срібних та 2 бронзових.