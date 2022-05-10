Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 18:53232

Відзавтра у Сумах відновлює роботу тролейбусний маршрут №18

З 11 травня КП СМР "Електроавтотранс" відновлює роботу тролейбусного маршруту №18 "Героїв Крут - Центролит".

Маршрут обслуговуватимуть 2 тролейбуси.

Перший/останній рейси:

12 мкрн: 6:30; 16:13

Центролит: 7:16; 17:01

Відстежувати рух комунального транспорту можна за цим посиланням: https://gps.sumy.ua.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Шосткинщині пролунало кілька вибухів
Сегодня 19:33
Відзавтра у Сумах відновлює роботу тролейбусний маршрут №18
Сегодня 18:53
Рукоборці з Сумщини з медалями чемпіонату Європи
Сегодня 18:41
На Сумщині рятувальники ліквідували спричинене ворожим ударом загоряння сухої рослинності
Сегодня 18:30
Важко поранений військовослужбовець із Шостки. Родина просить допомоги
Сегодня 18:04
За минулу добу на Сумщині піротехніки ДСНС виявили 24 вибухонебезпечних предмети
Сегодня 17:58
Наслідки сьогоднішніх обстрілів на Білопільщині (відео)
Сегодня 17:33
Сумчанин пропонує встановити на місці фігури гусара новий пам’ятник
Сегодня 17:32
Голодні діти та антисанітарні умови: в Ромнах ювенальні поліцейські перевірили родину
Сегодня 16:56
На Сумщині чоловік розбирав знайдений снаряд: залишився без руки
Сегодня 16:49
Сумчани просять налаштувати систему повітряної тривоги в місті
Сегодня 16:29
Сумчани просять повністю заборонити продаж міцного алкоголю в період дії воєнного стану
Сегодня 15:52
view counter

Статьи

У Сумах 18 травня відкриється музей “Причал Одіссея"
Сегодня 12:53
Про законність перевірок на блокпостах та вручення повісток
Сегодня 11:35
«Вони вперше у житті побачили, що у будинках є унітази» — священик із Сумщини про російських окупантів
06.05.2022 13:25
Змістовно від МОЗ: Безоплатні медичні послуги у випадку інсульту під час війни
06.05.2022 13:06
Історія волонтера з Охтирки, який дивом вижив у перший день повномасштабної війни
06.05.2022 12:53
Лебединський музей отримав в дарунок роботи Кричевських
05.05.2022 17:21
Футбольний арбітр із Сумщини поміняв прапорець асистента на зброю
05.05.2022 14:31
Глухівчанка Ада Роговцева, народна артистка, Герой України: Обіцяю дожити до Перемоги!
04.05.2022 14:21
С чем носить кроссовки: модные аутлуки 2022
04.05.2022 13:46
Парфуми та квіти – незамінні атрибути для подарунку
03.05.2022 16:35
Що треба знати про надзвичайний стан в Україні
02.05.2022 13:45
Как организовать квартирный переезд - советы от Moving Expert
29.04.2022 17:34
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.