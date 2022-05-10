Важко поранений військовослужбовець із Шостки. Родина просить допомоги 32-річний Павло Коваленко із Шостки, батько двох дітей, учасник АТО захищав Україну ще з 2014 року. З початку бойових дій був у найгарячіших точках війни. З початку повномасштабної війни в Україні з 24 лютого теж воював у рядах ЗСУ.

На початку травня був важко поранений. Нині він у госпіталі міста Дніпро, пише Шостка.інфо. У Павла вогнепальні переломи плечової кістки та обох стегон (одну ногу ампутували), пневмоторакс, травма голови, вогнепальне поранення м’яких тканин шиї, підшкірна емфізема і осколки в м’яких тканинах… Лікарі борються за життя захисника. Його стан стабільно важкий. Попереду довге лікування, реабілітація і протезування. На це потрібні немалі кошти. Родина військовослужбовця просить допомогти йому одужати. Перерахувати допомогу на лікування, реабілітацію та протезування можна на карту ПриватБанку: 4731 2196 4049 8014 Коваленко Марія Олександрівна (дружина).