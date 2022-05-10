На початку травня був важко поранений. Нині він у госпіталі міста Дніпро, пише Шостка.інфо.
У Павла вогнепальні переломи плечової кістки та обох стегон (одну ногу ампутували), пневмоторакс, травма голови, вогнепальне поранення м’яких тканин шиї, підшкірна емфізема і осколки в м’яких тканинах…
Лікарі борються за життя захисника. Його стан стабільно важкий.
Попереду довге лікування, реабілітація і протезування. На це потрібні немалі кошти.
Родина військовослужбовця просить допомогти йому одужати.
Перерахувати допомогу на лікування, реабілітацію та протезування можна на карту ПриватБанку:
4731 2196 4049 8014 Коваленко Марія Олександрівна (дружина).