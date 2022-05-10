Мінрегіон та проєкт енергетичної безпеки USAID співпрацюватимуть щодо відновлення Охтирської ТЕЦ Наразі тривають перемовини Мінрегіону з представниками проєкту енергетичної безпеки USAID, щодо допомоги місту Охтирка Сумської області в підготовці до опалювального сезону 2022/2023 рр.. Йдеться про відновлення постачання теплової енергії та гарячої води у місті. Про це повідомила заступниця Міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська.

«Інфраструктура міста Охтирка зазнала значних пошкоджень унаслідок ракетних і бомбових ударів з боку рф. Зокрема, зруйнована місцева ТЕЦ — єдиний постачальник теплової енергії та гарячого водопостачання у місті. Повне відновлення роботи підприємства потребує розроблення нової схеми теплопостачання міста та проєкту відбудови ТЕЦ», – зазначила Наталія Хоцянівська.

Відтак 9 травня під час онлайн наради з представниками міської влади Охтирки та експертами проєкту USAID були обговорені задачі, які будуть вирішені за участю партнерів, визначили основні завдання та терміни їх виконання.

Зазначимо, минулого тижня заступниця Міністра з робочою поїздкою відвідала місто Охтирку, під час якої оглянула об’єкти критичної інфраструктури міста, які постраждали внаслідок військової агресії рф.