Мінрегіон та проєкт енергетичної безпеки USAID співпрацюватимуть щодо відновлення Охтирської ТЕЦ

«Інфраструктура міста Охтирка зазнала значних пошкоджень унаслідок ракетних і бомбових ударів з боку рф. Зокрема, зруйнована місцева ТЕЦ — єдиний постачальник теплової енергії та гарячого водопостачання у місті. Повне відновлення роботи підприємства потребує розроблення нової схеми теплопостачання міста та проєкту відбудови ТЕЦ», – зазначила Наталія Хоцянівська.
Відтак 9 травня під час онлайн наради з представниками міської влади Охтирки та експертами проєкту USAID були обговорені задачі, які будуть вирішені за участю партнерів, визначили основні завдання та терміни їх виконання.
Зазначимо, минулого тижня заступниця Міністра з робочою поїздкою відвідала місто Охтирку, під час якої оглянула об’єкти критичної інфраструктури міста, які постраждали внаслідок військової агресії рф.