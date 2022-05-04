Понад 6 мільйонів дерев – сумські лісівники завершили лісокультурну кампанію У держлісгоспах Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства Державного агентства лісових ресурсів України лісокультурна кампанія завершились!

Незважаючи на всі складнощі, спричинені війною, лісівники Сумщини забезпечили виконання заходів програми Президента України «Зелена країна» і спрацювали на «відмінно»!

«Ліс висаджували в усіх підприємствах управління. План на весну складали ще на початку року, але з-за війни змушені були його переглянути і оперативно сформувати план воєнного часу. Але потім, у процесі роботи вносили корективи і взяті на початку року зобов’язання виконали повною мірю», – коментує підсумки лісокультурної кампанії заступник начальника Сумського ОУЛМГ Олександр Забара.

Таким чином сумські лісівники на 143% виконали план (638 га) воєнного часу з висадки лісу та на 99% – план (926 га) мирного часу.

«З запланованих 926 га ми встигли висадити 914,2 га. 11,8 га – не встигли. Це лісосіки цього року, які не було можливості вчасно підготувати під посадку. Вони будуть заліснені восени», – говорить заступник начальника.

Із загальної площі висаджено лісу 874,5 га – це лісовідновлення та 39,7 – це ліси на нових землях.

На площі 707,2 га було проведено доповнення лісових культур попередніх років створення.

Всього на лісівники Сумщини висадили 6172,8 тис. штук сіянців деревних порід.

З них у розрізі підприємств:

ДП «Конотопське ЛГ» – 1275,2 тис. шт.

ДП «Краснопільське ЛГ» – 359,5 тис. шт.

ДП «Лебединське ЛГ» – 890,6 тис. шт.

ДП «Охтирське ЛГ» – 284,9 тис. шт.

ДП «Свеське ЛГ» – 1213 тис. шт.

ДП «Сумське ЛГ» – 298,6 тис. шт.

ДП «Тростянецьке ЛГ» – 310 тис. шт.

ДП «Шосткинське ЛГ» – 1540,9 тис. шт.