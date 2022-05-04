Понад 6 мільйонів дерев – сумські лісівники завершили лісокультурну кампанію

Незважаючи на всі складнощі, спричинені війною, лісівники Сумщини забезпечили виконання заходів програми Президента України «Зелена країна» і спрацювали на «відмінно»!
«Ліс висаджували в усіх підприємствах управління. План на весну складали ще на початку року, але з-за війни змушені були його переглянути і оперативно сформувати план воєнного часу. Але потім, у процесі роботи вносили корективи і взяті на початку року зобов’язання виконали повною мірю», – коментує підсумки лісокультурної кампанії заступник начальника Сумського ОУЛМГ Олександр Забара.
Таким чином сумські лісівники на 143% виконали план (638 га) воєнного часу з висадки лісу та на 99% – план (926 га) мирного часу.
«З запланованих 926 га ми встигли висадити 914,2 га. 11,8 га – не встигли. Це лісосіки цього року, які не було можливості вчасно підготувати під посадку. Вони будуть заліснені восени», – говорить заступник начальника.
Із загальної площі висаджено лісу 874,5 га – це лісовідновлення та 39,7 – це ліси на нових землях.
На площі 707,2 га було проведено доповнення лісових культур попередніх років створення.
Всього на лісівники Сумщини висадили 6172,8 тис. штук сіянців деревних порід.
З них у розрізі підприємств:
ДП «Конотопське ЛГ» – 1275,2 тис. шт.
ДП «Краснопільське ЛГ» – 359,5 тис. шт.
ДП «Лебединське ЛГ» – 890,6 тис. шт.
ДП «Охтирське ЛГ» – 284,9 тис. шт.
ДП «Свеське ЛГ» – 1213 тис. шт.
ДП «Сумське ЛГ» – 298,6 тис. шт.
ДП «Тростянецьке ЛГ» – 310 тис. шт.
ДП «Шосткинське ЛГ» – 1540,9 тис. шт.