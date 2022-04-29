Платформа iLearn безкоштовно підготує випускників Сумщини до Мультитесту 2022

Перший вебінар відбудеться вже 12 травня о 17.00: заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповість про всі особливості мультитесту та дасть відповіді на найпоширеніші питання. Вебінар можна переглянути на платформі iLearn.org.ua або на YouTube-каналі за посиланням.







Наступне онлайн-заняття буде присвячено написанню мотиваційного листа, а вже за тиждень розпочнуться щоденні вебінари з трьох предметів: математики, української мови та історії України. Їх проводитимуть досвідчені експерти-предметники.







Невдовзі на платформі стане доступним і тренажер мультипредметного тесту, який дозволить спробувати свої сили в симуляції НМТ на прикладі тренувальних питань.







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