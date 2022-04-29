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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 08:11128

Платформа iLearn безкоштовно підготує випускників Сумщини до Мультитесту 2022

До війни кожен п'ятий абітурієнт в Україні готувався до ЗНО разом з iLearn. Тепер же, аби випускники 2022 року не лишились сам на сам із НМТ, “Освіторія” та ЮНІСЕФ запускають на платформі iLearn щоденні безкоштовні вебінари.

Перший вебінар відбудеться вже 12 травня о 17.00: заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповість про всі особливості  мультитесту та дасть відповіді на найпоширеніші питання. Вебінар можна переглянути на платформі iLearn.org.ua або на YouTube-каналі за посиланням



Наступне онлайн-заняття буде присвячено написанню мотиваційного листа, а вже за тиждень розпочнуться щоденні вебінари з трьох предметів: математики,  української мови та історії України. Їх проводитимуть досвідчені експерти-предметники. 



Невдовзі на платформі стане доступним і тренажер мультипредметного тесту, який дозволить спробувати свої сили в симуляції НМТ на прикладі тренувальних  питань. 



Підписуйтесь на Instagram та YouTube iLearn, щоб не пропустити анонси! Безкоштовна підготовка українських  випускників до НМТ-2022 проходить за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

 
Общество
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