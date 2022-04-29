За минулу добу на Сумщині піротехніки ДСНС виявили 24 вибухонебезпечних предмети 9 травня піротехніки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни) ідентифікували та вилучили на території області 24 одиниці вибухонебезпечних предметів, з них 22 - знищили.

Серед яких артилерійські снаряди, протитанкові та сигнальна міни, протипіхотна осколкова міна та інші боєприпаси. Дані вибухонебезпечні предмети були виявлені на території Охтирського, Сумського, Конотопського районів, міст Суми та Конотоп.

Рятувальники вкотре звертаються до громадян бути уважними та обережними в разі виявлення вибухонебезпечних та інших підозрілих предметів, не наближатися до них, а тим більше у жодному разі не торкатись, не намагатись перенести або розібрати. Не користуйтесь поблизу засобами зв’язку, відійдіть на безпечну відстань, тим шляхом, яким прийшли не менше 100 метрів. Зателефонуйте в екстрені служби за номерами «101» та «102». Попередьте про можливу небезпеку оточуючих. Бережіть себе та не нехтуйте застереженнями!