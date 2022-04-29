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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 16:49177

На Сумщині чоловік розбирав знайдений снаряд: залишився без руки

З початком збройної агресії росії проти України, нажаль, збільшилася кількість людей, які постраждали від боєприпасів ворога навіть на вже звільнених від окупантів територіях. Трагічні випадки часто трапляються з вини самих постраждалих, які з цікавості беруть до рук небезпечні армійські боєприпаси та приносять їх додому.

Днями до чергової частини відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції надійшло повідомлення з обласної лікарні про те, що до них з діагнозом травматична ампутація лівої кисті було доставлено 43-річного жителя одного з сіл Сумського району.

Як з’ясувалося, чоловік приніс до себе додому снаряд, та почав його розбирати. Стався вибух і в результаті чоловік втратив руку.

Під час огляду місця події правоохоронці виявили численні металеві уламки від боєприпасу, п’ять патронів та два підривники від снарядів.

Чоловікові можна сказати поталанило, бо він залишився живим. Хоча снарядні підривники є надзвичайно небезпечними предметами, особливо ті, які піддалися дії вогню чи механічному впливові. Тож їх не варто навіть брати до рук.

Поліція вкотре нагадує і дорослим, і дітям, що у населених пунктах, де відбувалися бойові дії, на територіях, які були окуповані або піддавалися ракетним обстрілам може бути дуже небезпечно. Особливо уразливими є діти, які через цікавість та бажання зробити «екстремальне» фото, прагнуть залізти на броню покинутого танка або підбитої бронемашини, забуваючи, про те, що там можуть бути вибухонебезпечні предмети.

Радимо батькам приділяти більше уваги своїм дітям, цікавитися тим де вони гуляють і який предмет можуть принести додому у якості «сувеніру».

У разі виявлення будь-яких армійських боєприпасів та інших невідомих вам предметів просимо повідомляти за номерами телефонів 101 або 102. Бережіть себе і своїх близьких.

Відділ комунікації поліції Сумської області

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