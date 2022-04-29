Вночі поліція спіймала банківського крадія Поліція охорони зупинила сумчанина, який намагався проникнути до відділення банку.

Близько 2 години ночі на пульт централізованого спостереження Управління поліції охорони надійшов сигнал тривоги із одного з відділень банку, що знаходиться в Сумах. Тож за адресою негайно виїхала група реагування поліції охорони.

На місці події правоохоронці виявили чоловіка, який намагався проникнути до приміщення банку. При цьому він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Зі слів зловмисника, він намагався потрапити до установи бо втомився і хотів, щоб його відвезли додому.

На місце події було викликано слідчо-оперативну групу поліції, яка задокументувала цей факт, наразі проводиться перевірка.

Поліція Сумщини