У Сумах поліцейські оперативно розшукали неповнолітнього, що втік з лікарні Менше ніж за годину, працівники поліції знайшли дитину та повернули до лікарні. На щастя, жодних протиправних дій відносно хлопця вчинено не було.

Повідомлення про зникнення 13-річного хлопця до поліції надійшло сьогодні, близько 13 години. На спецлінію 102 звернулись працівники лікарні, де тимчасово перебуває дитина.

Одразу, чергова частина орієнтувала всі наряди поліції та співробітників ювенальної превенції щодо пошуку дитини. Правоохоронці перевіряли можливі місця перебування хлопчика.

Завдяки злагодженій роботі, менше ніж за годину працівники сектору ювенальної превенції Сумського районного управління поліції разом з патрульною поліцією встановили місцезнаходження втікача.

Жодних протиправних дій відносно хлопчика вчинено не було. Поліцейські повернули його до лікарні, а також провели профілактичну бесіду.