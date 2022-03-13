Подробиці вранішніх обстрілів Сумщини від прикордонників Сьогодні зранку Сумщина піддалась масованому ракетному удару зі сторони рф.

Ворог продовжує хаотичний обстріл прикордоння

Сьогодні вранці з території росії Сумщину двічі обстріляли з РСЗО.

Після 9 ранку з боку російського села Єлизаветівка прилетіло 10 ракет, які розірвалися на відстані близько 10 км від кордону у полі між двома селами Хотінської селищної об'єднаної територіальної громади.

Менш ніж через пів години в поле на Сумщині прилетіло ще 10 ракет з росії.

Постраждалих в результаті обстрілів немає.