Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:00511

Подробиці вранішніх обстрілів Сумщини від прикордонників

Сьогодні зранку Сумщина піддалась масованому ракетному удару зі сторони рф.

Ворог продовжує хаотичний обстріл прикордоння

Сьогодні вранці з території росії Сумщину двічі обстріляли з РСЗО.

Після 9 ранку з боку російського села Єлизаветівка прилетіло 10 ракет, які розірвалися на відстані близько 10 км від кордону у полі між двома селами Хотінської селищної об'єднаної територіальної громади.

Менш ніж через пів години в поле на Сумщині прилетіло ще 10 ракет з росії.

Постраждалих в результаті обстрілів немає.

 
Фото
Право Артобстріл
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

У Сумській області зберігається імовірність ракетних ударів та артилерійських обстрілів
17.04.2022 11:15

У Сумській області зберігається імовірність ракетних ударів та артилерійських обстрілів

Про це йдеться у оперативному звіті Генерального штабу Збройних Сил України щодо російського вторгнення станом на 06.00 17.04.2022....

Розпочато досудове розслідування артобстрілу населених пунктів Краснопільщини
26.03.2022 14:35

Розпочато досудове розслідування артобстрілу населених пунктів Краснопільщини

За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438...

В Низах пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури
14.03.2022 15:02

В Низах пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури

Про це повідомляють в Сумській ОВА....

На Сумщині артобстрілом знищено АЗС
13.03.2022 12:49

На Сумщині артобстрілом знищено АЗС

За повідомленням СпецКор медіа

Артобстрілом 13.03 зранку знищена АЗС, яка знаходиться на території Пологівського старостинського округу Чернеччинської сільської ради...

Новости

На Сумщині правоохоронці повідомили про підозру трьом особам у організації незаконного переправлення осіб з України в РФ
Сегодня 15:18
Наступів на Сумську область не очікуємо, але повинні бути готовими до всього, - глава ОВА
Сегодня 15:10
Подробиці вранішніх обстрілів Сумщини від прикордонників
Сегодня 15:00
На Охтирщині громадяни продовжують звертатися до поліції з бажанням добровільно видати зброю
Сегодня 14:41
Сумські архівісти підготували виставку до 77 річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війн
Сегодня 14:24
У Лебедині поліцейські викрили громадян у торгівлі самогоном та безакцизними цигарками
Сегодня 14:00
Не всі сумські жеки виконують свої обов’язки
Сегодня 13:14
Сумщину знову обстріляли з-за кордону
Сегодня 12:29
У Шостці шахрай ошукав пенсіонерку на 7 тисяч гривень
Сегодня 11:55
Військові РФ обстріляли єврейський цвинтар на Сумщині – розпочато кримінальне провадження
Сегодня 11:25
Сьогодні через обстріли та провокації Укрпошта обмежує роботу відділень на Сумщині
Сегодня 11:06
Оголошувати мобілізацію та війну не став: про що путін говорив на параді
Сегодня 10:56
view counter

Статьи

«Вони вперше у житті побачили, що у будинках є унітази» — священик із Сумщини про російських окупантів
06.05.2022 13:25
Змістовно від МОЗ: Безоплатні медичні послуги у випадку інсульту під час війни
06.05.2022 13:06
Історія волонтера з Охтирки, який дивом вижив у перший день повномасштабної війни
06.05.2022 12:53
Лебединський музей отримав в дарунок роботи Кричевських
05.05.2022 17:21
Футбольний арбітр із Сумщини поміняв прапорець асистента на зброю
05.05.2022 14:31
Глухівчанка Ада Роговцева, народна артистка, Герой України: Обіцяю дожити до Перемоги!
04.05.2022 14:21
С чем носить кроссовки: модные аутлуки 2022
04.05.2022 13:46
Парфуми та квіти – незамінні атрибути для подарунку
03.05.2022 16:35
Що треба знати про надзвичайний стан в Україні
02.05.2022 13:45
Как организовать квартирный переезд - советы от Moving Expert
29.04.2022 17:34
"Треба багато ще зробити". Як відновлюють Битицю під Сумами
29.04.2022 14:51
«Сумчанам потрібні позитивні емоції - ми намагаємося зробити місто чистим, зеленим, охайним, а ще допомогти тим, хто цього потребує»
29.04.2022 12:24
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.