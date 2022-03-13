Подробиці вранішніх обстрілів Сумщини від прикордонників

Сьогодні вранці з території росії Сумщину двічі обстріляли з РСЗО.
Після 9 ранку з боку російського села Єлизаветівка прилетіло 10 ракет, які розірвалися на відстані близько 10 км від кордону у полі між двома селами Хотінської селищної об'єднаної територіальної громади.
Менш ніж через пів години в поле на Сумщині прилетіло ще 10 ракет з росії.
Постраждалих в результаті обстрілів немає.
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