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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 13:39265

У Шостці поліцейські викрили жінку, яка незаконно зберігала та збувала наркотики

У ході проведення оперативних заходів націлених на виявлення осіб причетних до незаконного обігу наркотиків співробітники кримінальної поліції Шостки отримали інформацію, що одна з місцевих жительок займається продажем пігулок «Метадон».

Злочинну діяльність 54-річної шосткинки правоохоронці задокументували та затримали її під час збуту чергової партії. Крім того, під час обшуку в квартирі фігурантки було знайдено та вилучено ще близько сотні пігулок цього препарату.

Наразі жінка перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Відносно неї в поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 307 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Поліція Сумщини

Право
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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