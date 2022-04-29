У Шостці поліцейські викрили жінку, яка незаконно зберігала та збувала наркотики У ході проведення оперативних заходів націлених на виявлення осіб причетних до незаконного обігу наркотиків співробітники кримінальної поліції Шостки отримали інформацію, що одна з місцевих жительок займається продажем пігулок «Метадон».

Злочинну діяльність 54-річної шосткинки правоохоронці задокументували та затримали її під час збуту чергової партії. Крім того, під час обшуку в квартирі фігурантки було знайдено та вилучено ще близько сотні пігулок цього препарату.

Наразі жінка перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Відносно неї в поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 307 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Поліція Сумщини