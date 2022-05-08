Глухівські поліцейські викрили чоловіка в незаконному зберіганні наркотиків Під час проведення заходів націлених на виявлення осіб причетних до незаконного обігу наркотиків співробітники кримінальної поліції Глухова отримали інформацію, що один з місцевих мешканців може вдома зберігати заборонені речовини.

Правоохоронці не стали зволікати і навідались за вказаною адресою з санкціонованим обшуком.

В будинку, де мешкає 42-річний чоловік з сім’єю, та в господарському приміщені, поліцейські знайшли понад півкілограма сухої рослинної речовини схожої на марихуану та саморобний пристрій для вживання наркотиків. Все це правоохоронці вилучили та направили на експертне дослідження.

У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Поліція Сумщини