Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 11:21127

В Охтирці псевдоволонтери обікрали жительку Охтирки

Вчора до чергової частини Охтирського районного відділу поліції звернулася 58-річна місцева мешканка та повідомила про зникнення грошових коштів з її будинку. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та розпочали пошуки зловмисників.

Заявниця розповіла, що до її домоволодіння прийшла жінка, яка представилася волонтеркою. Господиня в цей час перебувала на присадибній ділянці та повідомила, що допомоги не потребує та не має часу для спілкування. Однак зловмисниця не полишила свого наміру та все ж вмовила потерпілу поспілкуватися та надати дані, які нібито були необхідними для отримання гуманітарної допомоги.

Аби заповнити необхідні документи «гостя» разом із господинею відійшли за будинок, так, що вхідні двері до нього залишилися поза зоною видимості.

Поспілкувавшись з потерпілою, близько 20 хвилин, та нібито заповнюючи документи, псевдоволонтерка різко припинила свою діяльність та покинула територію домоволодіння. Вказана поведінка здалася заявниці підозрілою, але спочатку вона не надала цьому значення.

А вже через декілька годин, зайшовши до будинку, потерпіла виявила, що з шафи в кімнаті, зникли грошові кошти в сумі 24 000 гривень. Зрозумівши, що вона стала жертвою злочину, остання повідомила про даний факт до поліції.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка». Наразі проводяться заходи з метою встановлення та затримання зловмисників.

Поліція закликає громадян бути пильними при спілкуванні з незнайомими особами, особливо якщо останні перебувають у вашому житлі та поводять себе підозріло чи наполягають на спілкуванні з ними, навіть якщо ви не виявляєте такого бажання.

Відділ комунікації поліції Сумської області

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

Роменська дзюдоїстка стала дефлімпійською чемпіонкою в команді
Сегодня 11:46
В Охтирці псевдоволонтери обікрали жительку Охтирки
Сегодня 11:21
В Охтирці псевдоволонтери обікрали жительку Охтирки
Сегодня 11:21
У Сумах розпочинають видачу продуктових наборів від держави
Сегодня 10:39
Поліція Контопщини продовжує виявляти незаконний вилов риби
Сегодня 10:09
Екоінспекція відібрала проби ґрунту на місці ворожого бомбардування нафтогазовидобувного комплексу
Сегодня 09:30
У Конотопі рятувальники ліквідували загоряння сухостою (ВІДЕО)
Вчера 17:58
Електронні квитки на потяги можна буде придбати виключно на сайті Укрзалізниці
Вчера 17:31
У Шостці розпочало мовлення Радіо КУЛЬТУРА
Вчера 17:16
Завтра у Сумах попрощаються із захисником України
Вчера 17:13
У Шостці поліцейські «гарячим слідом» затримали крамничного крадія
Вчера 16:42
Сумчанка стала чемпіонкою Європи з бодібілдингу та фітнесу
Вчера 16:20
view counter

Статьи

«Вони вперше у житті побачили, що у будинках є унітази» — священик із Сумщини про російських окупантів
Вчера 13:25
Змістовно від МОЗ: Безоплатні медичні послуги у випадку інсульту під час війни
Вчера 13:06
Історія волонтера з Охтирки, який дивом вижив у перший день повномасштабної війни
Вчера 12:53
Лебединський музей отримав в дарунок роботи Кричевських
05.05.2022 17:21
Футбольний арбітр із Сумщини поміняв прапорець асистента на зброю
05.05.2022 14:31
Глухівчанка Ада Роговцева, народна артистка, Герой України: Обіцяю дожити до Перемоги!
04.05.2022 14:21
С чем носить кроссовки: модные аутлуки 2022
04.05.2022 13:46
Парфуми та квіти – незамінні атрибути для подарунку
03.05.2022 16:35
Що треба знати про надзвичайний стан в Україні
02.05.2022 13:45
Как организовать квартирный переезд - советы от Moving Expert
29.04.2022 17:34
"Треба багато ще зробити". Як відновлюють Битицю під Сумами
29.04.2022 14:51
«Сумчанам потрібні позитивні емоції - ми намагаємося зробити місто чистим, зеленим, охайним, а ще допомогти тим, хто цього потребує»
29.04.2022 12:24
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.