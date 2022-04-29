На Сумщині вибухотехніки розміновують знищену і покинуту росіянами військову техніку

Ворожа самохідна артилерійська установка, яку залишили російські військові на автодорозі Суми – Лебедин мала в середині вибухонебезпечні сюрпризи у вигляді двадцяти шести снарядів 152 калібру.

Боєприпаси з підривачами піддалися термічній дії вогню і становили надзвичайну небезпеку, тому вилучалися і транспортувалися до місця знищення саперами з обережністю. На час проведення розмінування військової техніки, ділянку дороги перекрили працівники Управління патрульної поліції.

Ще один небезпечний об’єкт, танк Т-90, знищений нашими оборонцями на в’їзді в Суми і відомий жителям обласного центру по розміщеному на ньому транспаранті «руський корабль» мав в середині корпусу майже не використаний боєкомплект – близько тридцяти снарядів калібру 125 міліметрів. Всі вони, як стверджує головний спеціаліст відділу забезпечення вибухобезпеки Управління вибухотехнічної служби Національної поліції України Михайло Трохименко, споряджені підривачами і піддалися дії вогню. Діставати їх треба з башти танку з великою обережністю. Так само обережно транспортувати до місця знищення.

Вчора частину снарядів вибухотехніки вилучили, сьогодні робота по розмінуванню продовжується.

«Небезпечними для людей є всі без виключення боєприпаси, і ті, що піддалися термічній дії вогню, і ті, що зовні виглядять як нові. Навіть ось такі гільзи від порохового заряду танкового снаряду 125 калібру. Вона обгоріла, але капсульна втулка ціла, і від нагрівання чи механічного впливу може вибухнути та спричинити людині значні ушкодження», - говорить Михайло Трохименко.

Поліція Сумщини радить громадянам не відвідувати місця боїв та не торкатися пошкодженої військової техніки росіян. Як бачите, вона ще може містити дуже багато смертельно небезпечних предметів. Бережіть себе та своїх рідних.

Відділ комунікації поліції Сумської області