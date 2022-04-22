У Глухові через брак пального перевізники скасовують рейси по місту, можливо - і в села На вихідних, 7 та 8 травня, рейсів маршрутних таксі по місту Глухову не буде

За інформацією від перевізників, маршрутки не можуть виїжджати через відсутність палива. Також перевізники попереджають про можливі відміни рейсів до сіл і просять з розумінням поставитись до ситуації