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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:11244

В магазині Шостки нелегально торгували підакцизним товарами

У Шостці дільничні офіцери поліції викрили власника магазину, який реалізовував алкогольні напої та цигарки без відповідної ліцензії.

Вино, горілка, пиво, слабоалкогольні напої, цигарки без марок акцизного податку та навіть самогон продавався в одній із торгових точок Шостки без відповідних ліцензій. Поліцейські викрили власника у незаконній діяльності та склали на нього відповідні адміністративні матеріали. 
 
Дільничні офіцери поліції Шостки отримали інформацію від населення, що в невеличкому магазинчику займаються продажем контрафактних цигарок. Правоохоронці не стали зволікати і навідались до крамниці для перевірки. 
 
Як з’ясувалося, в торговій точці займалися ще й продажем пива, горілки, вина та слабоалкогольних напоїв без відповідної ліцензії. Крім того, в приміщенні правоохоронці знайшли і самогон.
 
Поліцейські вилучили з крамниці 101 пляшку різного спиртного та 33 пачки цигарок без марок акцизного податку. 
 
На власника магазину дільничні офіцери поліції склали адміністративні протоколи за ст. 156 «Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння» та ст. 176 «Виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення» Кодексу України про адміністративні правопорушення. 
 
Відділ комунікації поліції Сумської області
Право Алкоголь Ліцензія
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