В магазині Шостки нелегально торгували підакцизним товарами

Поліція Краснопілля продовжує виявляти правопорушників, які займаються незаконним виготовленням та продажем спиртного....
Поліцейські нагадують: продаж алкоголю на території області в період воєнного часу заборонено...
Майже двісті пляшок пива різного об’єму вилучили правоохоронці Глухова в одній з торгівельних точок міста....
Уведення повного табу на алкоголь під час війни — це виправданий захід, оскільки країні потрібні сильні, мужні громадяни з гострим...
Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Сумской области во взаимодействии с Главным управлением Государственной фискальной службы области под процессуальным руководством...