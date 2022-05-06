Під Сумами підприємець, який торгував безакцизними цигарками, пропонував поліцейським хабар

Учора, під час перевірки суб'єктів господарювання у смт. Степанівка на наявність безакцизного товару, дільничні офіцери поліції відділення поліції № 4 (м. Суми) виявили у 53-річного власника магазину, тютюнові вироби без відповідного акцизу.

Чоловік почав умовляти правоохоронців «вирішити питання» за 1000 гривень. Працівники поліції попередили його про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди, але правопорушник не відреагував. Тож на місце події було викликано слідчо-оперативну групу поліції для документування цього факту.

Поліцейські склали відносно чоловіка адміністративний протокол за ч.1 ст. 146 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Порушення правил торгівлі пиво, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння».

Крім цього, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі». Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області