За минулу добу піротехніки Сумщини виявили 14 вибухонебезпечних предметів 5 травня піротехніки міжрегіонального центру швидкого реагування на території Сумщини виявили 14 вибухонебезпечних предметів, з яких 4 знищили/

Cеред них реактивні та артилерійські снаряди, мінометні міни, саморобний вибуховий пристрій, гранати. Небезпечні знахідки були виявлені в Охтирському, Сумському та Конотопському районах.

Рятувальники вкотре звертаються до громадян бути уважними та обережними і в разі виявлення таких знахідок ні в якому разі не торкайтесь їх, не намагайтесь перенести або розібрати, не користуйтесь засобами зв’язку в тому числі мобільними телефонами, відійдіть на безпечну відстань, не менше 100 метрів, попередьте оточуючих та зателефонуйте до екстрених служб за номерами 101 та 102.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області