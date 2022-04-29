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Мережа «АТБ» швидко відновлює діяльність на мирних і безпечних територіях

Найбільша національна торговельна мережа «АТБ» швидко відновлює діяльність на безпечних і звільнених від окупантів територіях України, а також попри війну розвивається для підтримки економічної активності та зайнятості населення в країні.

Мережа запускає роботу нових розподільчих центрів і готує відкриття нових магазинів у мирних регіонах, зокрема у Львові, Ужгороді та Чернівцях.

«Основні зусилля компанії спрямовані на відновлення роботи тимчасово закритих магазинів, запуск нових складських і логістичних майданчиків, відкриття нових торговельних об’єктів і створення нових робочих місць для українців», – повідомили у пресслужбі «АТБ».

Компанія демонструє безліч прикладів швидкого відновлення та розвитку. У звільнених від окупантів місцевостях Київської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей відновлено роботу понад 100 магазинів. Тож загальна чисельність працюючих по всій території країни магазинів «АТБ» сягнула вже майже тисячі.  Компанія не здійснює діяльності лише на тимчасово окупованих територіях. 

Попри війну та складності ведення бізнесу у воєнний час було відкрито два нових магазини на мирній Львівщині – у містах Буськ і Золочів. Також «АТБ» інвестує в розвиток своєї логістично-складської інфраструктури для безперервного забезпечення українців найширшим асортиментом товарів. «Розпочали роботу 2 нових складських майданчики, які забезпечать складську та транспортну логістику для західного, північного та центрального регіонів країни. Готується запуск нового розподільчого центру в Київській області загальною площею 14 тис. “квадратів”», – повідомили в корпорації «АТБ», яка зараз має 8 розподільчих центрів.

Розширення діяльності та відновлення роботи магазинів дозволило компанії «АТБ», команда якої об’єднує понад 60 тисяч українців, створити у складний для економіки та зайнятості населення воєнний час додатково приблизно тисячу нових робочих місць. Крім того, ще близько 4 тисяч співробітників повернулися до роботи.

Як заявили в «АТБ», компанія планує і надалі розширювати свою діяльність: найближчим часом відновить роботу понад 50 супермаркетів у Києві, столичній області та на Чернігівщині, відкриє 7 нових магазинів у західному регіоні країни, насамперед у Львові, Ужгороді та Чернівцях. А розширення діяльності «АТБ» дозволить створити ще сотні нових і поновити тисячі робочих місць для українців.

З початку повномасштабної російської  воєнної агресії на території України корпорація «АТБ» надала українцям гуманітарної допомоги на суму майже 200 мільйонів гривень, які були спрямовані на допомогу мирним жителям у зонах бойових дій або під час евакуації, медичним установам, волонтерським організаціям і притулкам для біженців.

У межах реалізації корпорацією «АТБ» національного проєкту зі збирання у своїх магазинах для підрозділів ЗСУ та ТрО гуманітарної допомоги, продуктів та екіпірування захисникам України передано понад 100 тонн життєво важливих вантажів, які команда мережі часто доставляє самостійно до місць, де у цьому є найбільша потреба.

З початку війни «АТБ» працює у посиленому режимі 24/7, аби максимально забезпечити населення України продуктами харчування та товарами першої необхідності.

Экономика Admin
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