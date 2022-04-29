У Сумській обладміністрації – серйозні скорочення Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький підписав розпорядження, в якому йдеться про зменшення граничної чисельності облдержадміністрації.

Зокрема йдеться про зменшення граничної чисельності департаменту економічного розвитку і торгівлі Сумської ОДА на три одиниці; департаменту фінансів - на п’ять одиниць; департаменту соцзахисту населення - на шість одиниць; департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА - на дві одиниці; департаменту захисту довкілля та енергетики - на три одиниці; департаменту освіти і науки - на дві одиниці; департаменту цивільного захисту населення Сумської ОДА - на три одиниці; департаменту житлово-комунального господарства та енергоефективності - на три одиниці; департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю - на чотири одиниці; департаменту капітального будівництва - на вісім одиниць, фінансування яких здійснюється зі спецфонду державного бюджету. Також управління містобудування та архітектури скоротять на дві одиниці; управління оборонної роботи, забезпечення законності та правопорядку - на одну одиницю; управління культури - на три одиниці; управління молоді та спорту - на дві одиниці; службу у справах дітей - на одну одиницю; Державний архів Сумської області - на п’ять одиниць.

Проте буде збільшена гранична чисельність департаменту капітального будівництва Сумської ОДА на шість одиниць, фінансування яких здійснюється із загального фонду державного бюджету, пише Ваш шанс.

Таким чином в обладміністрації залишилось 483 співробітника.