У Конотопі запропонували назвати вулицю на честь Залужного У Конотопі на Сумщині вулиця ім. Івана Тургенєва (російський письменник, 1818-1883) може бути перейменована на честь головнокомандувача української армії, генерала Валерія Залужного.

Таку пропозицію висунув сам міський голова Артем Семеніхін.

Мер розповів у коментарі "24 каналу", що сам народився і виріс на цій вулиці, тому вважає себе вправі проявити таку ініціативу. У Конотопі активно просувається перейменування вулиць із російськими топонімами і скасовуються пам'ятники російським діячам культури.

"Наше місто після нашестя армії окупантів не хоче мати з їхньою країною нічого спільного. Днями у нас знесли пам'ятник поетові Пушкіну, це, мабуть, був останній об'єкт, який демонтували в межах декомунізації. Залишаються ще вулиці з іменами цих діячів, але у нас працює спеціальна комісія з перейменування інфраструктури з топонімами з РФ", – зазначив Семеніхін.