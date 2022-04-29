З 7 травня відновлять роботу два приміські залізничні маршрути у Ромнах

Ромни-Бахмач (відправлення о 14:00, прибуття до Бахмачу о 16:05. Зворотне відправлення о 13:52, прибуття в Ромни о 15:56)

Ромодан-Ромни (відправлення об 11:05, прибуття в Ромни о 13:38. Зворотне відправлення об 11:12, прибуття в Ромодан о 13:43).