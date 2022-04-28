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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 19:5564

У Сумах 9-річна дівчинка пішла з дому, посварившись із матір'ю через навчання

У Сумах ювенальні поліцейські оперативно розшукали малолітню дівчинку.

 На спецлінію 102 звернулась її матір, яка була схвильована тим, що через сварку з приводу навчання донька пішла з дому в невідомому напрямку та не взяла з собою мобільний телефон.

Не гаючи часу, чергова частина орієнтувала всі наряди поліції та співробітників ювенальної превенції, які одразу ж приступили до пошуків дитини. Правоохоронці перевіряли можливі місця перебування дівчинки, а також околиці місця проживання та дитячі майданчики.

Завдяки злагодженій роботі, менш ніж через годину працівники сектору ювенальної превенції Сумського районного управління поліції разом з екіпажом Управління поліції охорони в Сумській області встановили місце знаходження втікачки.

Жодних протиправних дій відносно дівчинки вчинено не було. Поліцейські повернули її додому, а також провели профілактичні бесіди у сім’ї.

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