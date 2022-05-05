У Сумах рятувальники навчають громадян правилам безпеки 5 травня працівники Служби порятунку провели роз’яснювальну роботу з відвідувачами ринку в районі 9-го мікрорайону м. Суми.

Під час бесід громадянам роз’яснили основні правила безпеки при виявленні вибухонебезпечних предметів. Рятувальники наголосили, що у разі виявлення таких предметів їх не можна торкатись, намагатись переносити або розбирати, користуватись поблизу мобільним телефоном або іншими засобами зв’язку. Для убезпечення необхідно відійти на безпечну відстань, не менше 100 метрів, попередити оточуючих та зателефонувати за номерами екстрених служб 101 або 102.

За допомогою фотоматеріалів рятувальники продемонстрували присутнім який мають вигляд сучасні вибухонебезпечні предмети і в яких місцях на їх можна натрапити, а також застерегли щодо заборони відвідування лісів та лісопаркових зон.

На завершення всім присутнім було роздано спеціальні інформаційні пам’ятки з основними правилами безпеки.