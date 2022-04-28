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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 17:1937

На Сумщині виявлено звалищ на загальну площу 23 тис. кв.м

Під час війни проблема порушень у сфері поводження з відходами набула ще більшої актуальності.

Після навали військ рф та тимчасової окупації деяких територій, землі Сумщини засмітилися металобрухтом ворожої техніки, трупами російських солдатів та іншими результатами їхнього перебування на наших землях. На деяких територіях ще неможливо наводити повний лад, оскільки триває розбір завалів та розмінування.
Крім того, під час війни Державній екологічній інспекції у Сумській області тимчасово заборонено перевіряти суб’єкти господарювання. Тож здійснити екоконтроль на полігонах ТПВ та підприємствах, які займаються збиранням, перевезенням, переробкою та утилізацією відходів наразі неможливо. Проте, екоінспектори здійснюють обстеження територій з вільним доступом як в межах населених пунктів, так і поза ними. Серед іншого, окрема увага приділяється питанню дотримання вимог природоохоронного законодавства під час поводження з відходами.
Так, з початку 2022 року на Сумщині виявлено 94 стихійні сміттєзвалища загальною площею майже 23 тис. м2. Втім, очевидно, що реальна кількість та площа засмічених ділянок є значно більшою, тож мова лише про задокументовані факти. За наявною інформацією, найбільшу кількість несанкціонованих місць розміщення твердих побутових відходів зафіксовано на території Андріяшівської сільської ради. Проте, відповідно до офіційного листа керівництва громади, усі виявлені смітники були прибрані ще до початку травня.
Слід зазначити, що станом на 05.05.2022 неприбраними лишається 4 сміттєзвалища із виявлених, що зазначені вище. Щодо їх негайної ліквідації Інспекція направила вимоги керівництву Сумської і Кролевецької міських рад, а також Садівської територіальної громади.
Разом з цим, Державна екологічна інспекція у Сумській області надіслала листи до кожної територіальної громади щодо належного виконання обовязків в частині забезпечення благоустрою територій. Звертаємось до громадян з проханням дбати про довкілля, не уподібнюватись до росіян, засмічуючи все навколо себе!

Державна екологічна інспекція у Сумській області

Общество
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