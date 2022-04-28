На Сумщині поліцейські виявили дві автівки, які перебували у розшуку В обох випадках правоохоронці зупинили транспортні засоби для перевірки документів під час перетину блок-постів. Як виявилось, легковики перебували у розшуку виконавчими службами.

На сьогоднішній день продовжує діяти правовий режим воєнного стану, тому поліція перевіряє документи громадян та їхні транспортні засоби під час проїзду через блокпости та контрольні пункти в’їзду-виїзду.

Так, під час несення служби на території Сумського району, працівники групи реагування патрульної поліції зупинили автомобіль, у ході перевірки законності управління водієм вищевказаним транспортним засобом, правоохоронці за наявними базами поліції та встановили, що даний транспортний засіб перебуває у розшуку Державною виконавчою службою в Запорізькій області.

Аналогічний випадок стався на іншому блок-пості Сумського району. Поліцейські при перевірці документів у водія встановили, що його авто також перебуває у розшуку Державною виконавчою службою, але вже в Сумській області.

Обидва транспортні засоби були вилучені та поміщені на штраф-майнданчик для подальшого вирішення питання згідно законодавства України, про що повідомлено про ініціціаторів розшуку.

Відділ комунікації поліції Сумської області