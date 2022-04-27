Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 09:26299

У Сумах переселенців запрошують на екскурсію містом

Агенція промоції "Суми" запрошує людей, що вимушено переселились у Суми, на безкоштовну Велику оглядову екскурсію пішохідним центром міста.

В Сумах не сумують у будь-який час!
Олександр Коваленко запрошує людей, що вимушено переселились у Суми, на безкоштовну Велику оглядову екскурсію пішохідним центром міста.
Суми – мальовниче місто, розташоване на березі річки Псел, і воно має свою унікальну історію. Хтось пов’язує її з козацьким полком, а хтось - з цукровою індустрією. Чи, може, це місто, де «сумували» козаки-переселенці з заходу? Яке ж воно насправді - місто Суми? Ми хочемо розповісти вам про все це під час екскурсії!
Час:
п'ятниця о 15:00
субота о 12:00
Кількість місць обмежена!
Для запису звертайтеся у особисті повідомлення сторінки.
Бережіть себе! Все буде Україна!
 
Досуг Екскурсія Суми
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

Центр протидії дезинформації застерігає: окупанти могуть прослуховувати телефони
Сегодня 10:44
У Сумах переселенців запрошують на екскурсію містом
Сегодня 09:26
На Сумщині дитячі будинки сімейного типу отримали гуманітарну допомогу
Сегодня 08:59
Офіційно. Відтепер 8 травня буде нове свято і новий лозунг
Сегодня 08:22
У Сумах вранці стався порив водомережі
Сегодня 07:42
Увечері рашисти знову обстріляли Сумщину
Сегодня 03:05
У Сумах тролейбуси № 13 знову курсуватимуть до Центролита
Вчера 20:51
Є вірогідність активізації обстрілів Сумщини з території рф
Вчера 20:19
Полонений рашист розповів як убив мирного жителя на Сумщині (відео)
Вчера 20:03
Голову Середино-Будської ТГ не випустять під заставу
Вчера 19:23
На Сумщині рятувальники допомагають громадянам повертатися до нормального життя
Вчера 17:56
Розпочато виплати пенсій за травень
Вчера 17:56
view counter

Статьи

Глухівчанка Ада Роговцева, народна артистка, Герой України: Обіцяю дожити до Перемоги!
Вчера 14:21
С чем носить кроссовки: модные аутлуки 2022
Вчера 13:46
Парфуми та квіти – незамінні атрибути для подарунку
03.05.2022 16:35
Що треба знати про надзвичайний стан в Україні
02.05.2022 13:45
Как организовать квартирный переезд - советы от Moving Expert
29.04.2022 17:34
"Треба багато ще зробити". Як відновлюють Битицю під Сумами
29.04.2022 14:51
«Сумчанам потрібні позитивні емоції - ми намагаємося зробити місто чистим, зеленим, охайним, а ще допомогти тим, хто цього потребує»
29.04.2022 12:24
Минитрактор Iseki: преимущества, недостатки, особенности эксплуатации
28.04.2022 15:53
«Конотопська відьма» - ювіляр року і не тільки…
28.04.2022 12:13
У Великій Писарівці від дій військових РФ постраждала вулиця, яка має назву дивізії, що руйнувала Сумщину
28.04.2022 11:47
«Каюся і хочу відмитися»: віцепрезидент Газпромбанку родом з Охтирки повернувся до України і планує вступити до тероборони
27.04.2022 16:04
Мер Сум: Місто згуртувалося, втримало оборону й дало відсіч рашистам
27.04.2022 10:34
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.