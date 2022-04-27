У Сумах переселенців запрошують на екскурсію містом

Суми – мальовниче місто, розташоване на березі річки Псел, і воно має свою унікальну історію. Хтось пов’язує її з козацьким полком, а хтось - з цукровою індустрією. Чи, може, це місто, де «сумували» козаки-переселенці з заходу? Яке ж воно насправді - місто Суми? Ми хочемо розповісти вам про все це під час екскурсії!