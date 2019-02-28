Мер Конотопа заборонив діяльність УПЦ Московського Патріархату Мер Конотопу Артем Семеніхін своїм розпорядженням заборонив на території Конотопської громади діяльність московського патріархату.

Про такий крок він повідомив на своїй сторінці в Фейсбук: "Між ворогом і його аґентом немає різниці. А у випадку моспархату це є два в одному. Тому я прийняв рішення заборонити на території мого міста діяльність цієї аґентурної мережі фсб".



