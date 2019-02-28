Мер Конотопа заборонив діяльність УПЦ Московського Патріархату

Про такий крок він повідомив на своїй сторінці в Фейсбук: "Між ворогом і його аґентом немає різниці. А у випадку моспархату це є два в одному. Тому я прийняв рішення заборонити на території мого міста діяльність цієї аґентурної мережі фсб".
3 июня в Управление Сумской епархии поступило сообщение от священника из села Рясного Краснопольского района о том, что группа лиц...
С высоты птичьего полета священнослужители благословили город Сумы и его жителей святыми иконами и преподнесли искренние молитвы Господу Богу.... 1
На базе Сумского педагогического университета им. А.С. Макаренко состоялся круглый стол «Настоящее и историко-культурное наследие православной церкви на Сумщине»....
26 мая в селе Дунаец Глуховского района состоится торжественное богослужение предстоятеля УПЦ (МП) митрополита Онуфрия....
Депутати міської ради закликають виявити громадянську зрілість, вийти з підпорядкування Московському патріархату та підтримати канонічну автокефальну Православну Церкву України....