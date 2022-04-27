На Сумщині рятувальники допомагають громадянам повертатися до нормального життя На території області в населених пунктах, які зазнали ворожих ударів триває процес відновлення у повному обсязі всіх складових забезпечення життєдіяльності населення. Активну допомогу у даній роботі комунальним, іншим службам та звичайним громадянам надають рятувальники.

Так, 3 травня до Служби порятунку «101» звернулася по допомогу літня жителька смт Велика Писарівка, що на Охтирщині. Ще під час вторгнення окупаційних військ її житловий будинок зазнав ворожого артудару. Рятувальники розібрали зруйновані конструкції будівлі, демонтували трубу димоходу опалювальної печі, що звисала з покрівлі. Загалом з будинку винесли близько 3 т будівельного сміття.

Всього для надання допомоги залучалося 12 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Головне управління ДСНС України у Сумській області