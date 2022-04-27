У Ромнах вогнеборці ліквідували пожежу автобуса 3 травня о 13:24 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про загоряння приватного автобусу «ЛАЗ» по вул. Береговій у м. Ромни. На гасіння прибув черговий караул 19-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Як було встановлено, вогонь охопив салон автобуса на значній площі. О 13:36 вогнеборці локалізували загоряння, запобігши подальшому поширенню полум’я та відвернувши небезпеку вибуху паливного баку автобуса. А о 14:05 пожежу ліквідували.

За попередніми даними, водій залишив свій транспортний засіб по справах, а коли повернувся, то побачив що з моторного відсіку виходить дим. Оскільки осередок горіння знаходився в середині «ЛАЗу», а автобус не був укомплектований вогнегасником, який міг би допомоги приступити до приборкання пожежі на початковій стадії, тому загоряння досить швидко поширилося на салон транспортного засобу.

Припустима причина загоряння, за попередніми висновками, коротке замикання електромережі автобусу. Для попередження таких випадків слідкуйте за технічним станом транспортних засобів та не забувайте, що наявність вогнегасників, у разі виникнення пожежі допоможе уникнути значних матеріальних збитків.

Головне управління ДСНС України у Сумській області