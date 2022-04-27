Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 16:08201

У Ромнах вогнеборці ліквідували пожежу автобуса

3 травня о 13:24 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про загоряння приватного автобусу «ЛАЗ» по вул. Береговій у м. Ромни. На гасіння прибув черговий караул 19-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Як було встановлено, вогонь охопив салон автобуса на значній площі. О 13:36 вогнеборці локалізували загоряння, запобігши подальшому поширенню полум’я та відвернувши небезпеку вибуху паливного баку автобуса. А о 14:05 пожежу ліквідували.

За попередніми даними, водій залишив свій транспортний засіб по справах, а коли повернувся, то побачив що з моторного відсіку виходить дим. Оскільки осередок горіння знаходився в середині «ЛАЗу», а автобус не був укомплектований вогнегасником, який міг би допомоги приступити до приборкання пожежі на початковій стадії, тому загоряння досить швидко поширилося на салон транспортного засобу.

Припустима причина загоряння, за попередніми висновками, коротке замикання електромережі автобусу. Для попередження таких випадків слідкуйте за технічним станом транспортних засобів та не забувайте, що наявність вогнегасників, у разі виникнення пожежі допоможе уникнути значних матеріальних збитків.

Головне управління ДСНС України у Сумській області

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

У Ромнах вогнеборці ліквідували пожежу автобуса
Сегодня 16:08
У Тростянці волонтери Міжнародного фонду харчування готують безкоштовні обіди
Сегодня 15:41
У Сумах викрили лікаря у незаконному продажі рецептів на нарковмісні препарати
Сегодня 15:01
Роменчанка стала триразовою дефлімпійською чемпіонкою
Сегодня 14:59
На Конотопщині громадяни продовжують добровільно здавати зброю до поліції
Сегодня 14:20
Нащадки Леопольда Кеніга допомагають Тростянцю
Сегодня 14:09
На Роменщині в ДТП постраждав пасажир
Сегодня 13:40
росіяни штучно нагнітають ситуацію в Придністров'ї
Сегодня 13:30
Сьогодні вранці ворожі літаки двічі обстріляли Сумщину
Сегодня 13:13
У Сумах поліцейські викрили чоловіка у незаконному зберіганні наркотичних засобів
Сегодня 13:00
У Сумах п’яний водій скоїв ДТП біля "Мануфактури" (відео)
Сегодня 12:26
Рашисти готують «парад» у зруйнованому Маріуполі
Сегодня 11:56
view counter

Статьи

Глухівчанка Ада Роговцева, народна артистка, Герой України: Обіцяю дожити до Перемоги!
Сегодня 14:21
С чем носить кроссовки: модные аутлуки 2022
Сегодня 13:46
Парфуми та квіти – незамінні атрибути для подарунку
Вчера 16:35
Що треба знати про надзвичайний стан в Україні
02.05.2022 13:45
Как организовать квартирный переезд - советы от Moving Expert
29.04.2022 17:34
"Треба багато ще зробити". Як відновлюють Битицю під Сумами
29.04.2022 14:51
«Сумчанам потрібні позитивні емоції - ми намагаємося зробити місто чистим, зеленим, охайним, а ще допомогти тим, хто цього потребує»
29.04.2022 12:24
Минитрактор Iseki: преимущества, недостатки, особенности эксплуатации
28.04.2022 15:53
«Конотопська відьма» - ювіляр року і не тільки…
28.04.2022 12:13
У Великій Писарівці від дій військових РФ постраждала вулиця, яка має назву дивізії, що руйнувала Сумщину
28.04.2022 11:47
«Каюся і хочу відмитися»: віцепрезидент Газпромбанку родом з Охтирки повернувся до України і планує вступити до тероборони
27.04.2022 16:04
Мер Сум: Місто згуртувалося, втримало оборону й дало відсіч рашистам
27.04.2022 10:34
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.