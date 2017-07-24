Роменчанка стала триразовою дефлімпійською чемпіонкою У Бразилії тривають Дефлімпійські ігри.

Уродженка Ромен Анна Шостка (нині вистпає за Дніпропетровщину) стала кращою серед дзюдоїсток к ваговій категорії до 52 кг.

До речі, Анна тепер уже триразова дефлімпійська чемпіонка, адже 9 років тому у Калі (Колумбія), а потім у 2017 році в Самсуні (Туреччина) вона вже піднімалася на першу сходинку п'єдесталу.

Після двох днів змагань збірна України посідає перше місце у загальному заліку, маючи 25 медалей, серед яких 12 золотих, 3 срібні та 10 бронзових.