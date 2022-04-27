Кішці, яка дивом вижила у Бучі, знайшли нову сім’ю у Ромнах (ВІДЕО) Кішку, яку волонтери врятували ледь живу у Бучі, передали до родини у м. Ромни.

Ця пухнаста тваринка в результаті обстрілів будинку опинилася під завалами. Господарів в помешканні на той час не було. З численними пораненнями (контузія, черепно-мозкова травма, травматичний панкреатит) за допомогою небайдужих людей її було врятовано та доставлено в ветеринарну клініку, пише Ромни24.

Згодом, кішку, яка стала своєрідним талісманом для волонтерів назвали “Бучею”.

“Ми боялися, що не встигнемо довезти її до клініки, та вона, безсила і змучена, розідрала кігтями мене всього від страху та нерозуміння, що відбувається. На сьогоднішній день це найдорожче і найтриваліше лікування у нас. Цілодобові крапельниці майже 2 тижні, реабілітація і ось «Буча» вже вдома. У новій люблячій сім‘ї в місті Ромни”, – згадує волонтер Сергій Зіма.

Не знаємо, скільки життів залишилось у цієї сміливої кішки та з упевненістю можна сказати, що у Ромнах вона житиме у теплі, спокої і любові!