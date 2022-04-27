Агітують «казаків» та безробітних: на росії триває прихована мобілізація Для поповнення резервів окупаційних військ РФ продовжує заходи прихованої мобілізації.

Наразі основна увага рашистських агітаторів приділяється – набору «добровольців» з числа російських «казаків» Ростовської області та Краснодарського краю. Також у фокусі уваги громадяни, які втратили роботу внаслідок міжнародних санкцій та колишні військовослужбовці, що проживають на території інших пострадянських країн.

Агітаційна кампанія триває і в інших суб’єктах РФ. За наявними даними, у військових комісаріатах Приморського краю активно проводиться робота щодо пошуку бажаючих взяти участь у бойових діях. Пропонована заробітна плата «добровольця» – від 200 тис. рос. руб.

Аналогічні заходи проходять також у Брянській, Курській та Бєлгородській областях. Місцеві військкомати пропонують укладення короткострокових контрактів на 3 місяці з проходженням підготовки на полігонах.

Водночас проводяться підготовчі заходи до можливого оголошення часткової мобілізації у Бєлгородській, Курській та Брянській областях на випадок різкого погіршення ситуації на українському фронті.