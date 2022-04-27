У Тростянці волонтери Міжнародного фонду харчування готують безкоштовні обіди У Тростянці роздають безкоштовні гарячі обіди для жителів громади. Акцію організував міжнародний фонд харчування World Central Kitchen.

Містян годують безкоштовними стравами з 12:00 до 16:00. Польову кухню організували в парку біля Круглого двору.

Лише за вчора волонтери приготували та роздали 1100 порцій їжі. Також учора команда WCR отримала великий казан і на сьогодні заплановали приготувати 1500 порцій.

Очікується, що волонтери працюватимуть у Тростянці близько трьох тижнів.

Довідка

World Central Kitchen (WCK) — некомерційна неурядова організація, яка займається забезпеченням харчуванням після стихійних лих. Заснована в 2010 році шеф-кухарем Хосе Андресом. З моменту свого заснування НУО організувала харчування в Домініканській Республіці, Нікарагуа, Замбії, Перу, Кубі, Уганді, Багамських островах, Камбоджі та Сполучених Штатах.

Тростянецька міська рада