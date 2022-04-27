Нащадки Леопольда Кеніга допомагають Тростянцю

Вони вже вкорте фінансово підтримали нашу громаду: цього разу пожертвували 50 тисяч євро для відновлення міської лікарні, закладів освітньої, соціальної сфер, які зазнали руйнації під час окупації Тростянця орками.

Нагадаємо: вперше пані Сибілла прибула до Тростянця в 2017 році, відгукнувшись на запрошення Тростянецької міської ради. З тих пір вона постійно підтримує нашу громаду в проєктах, що мають важливе соціальне значення для мешканців. Нащадки династії Кенігів цікавляться усім, що пов’язане з життям їхнього знаменитого прадіда на українській землі: його історичною та спадщиною, культурним розвитком, щоденним життям звичайних людей.

Тростянецька міська рада