У Сумах викрили лікаря у незаконному продажі рецептів на нарковмісні препарати Працівник місцевого медичного закладу організував «бізнес» з продажу спеціальних рецептурних бланків для отримання метадону та бупренорфіну серед наркозалежних осіб.

Придбати «товар» можна було в одній з аптек міста. Вилучено близько тисячі вже готових до продажу заповнених та затверджених печаткою бланків.Під час відпрацювання оперативної інформації співробітники управління боротьби з наркозлочинністю в Сумській області викрили місцевого лікаря у незаконній видачі спеціальних рецептурних бланків для отримання наркотичних та психотропних лікарських засобів.Встановлено, що 64-річний лікар одного з центрів лікування наркозалежних заради власного збагачення систематично за оплату видавав рецептурні бланки для можливості придбання лікарських засобів, які застосовуються у замісній підтримуючій терапії та обіг яких обмежено. За кожен заповнений бланк він отримував 450 гривень.Надалі, за налагодженою схемою, придбати заборонені речовини за вказаними рецептами можна було в одній з аптек міста.Правоохоронці провели обшуки у приміщеннях медичного центру та аптеки. Загалом вилучено близько 800 заповнених бланків завірених печаткою на препарати «метадон» та «бупренорфін», близько 300 заповнених та завірених бланків на сильнодіючі лікарські засоби, зіпсовані бланки відповідної форми, чисті бланки, печатки, штампи та облікова документація.

Наразі поліцейські проводять заходи для встановлення причетності до злочинної діяльності інших працівників медзакладу та аптеки.

За вказаним фактом триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 319 (Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин) Кримінального кодексу України.

За вчинене фігуранту може загрожувати позбавлення волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Сумської області