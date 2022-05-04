На Конотопщині громадяни продовжують добровільно здавати зброю до поліції Вчора до відділу поліцейської діяльності №1 (м. Буринь) звернувся 65-річний місцевий мешканець, який добровільно видав зброю та боєприпаси до неї, які залишилася від покійного сина-військовослужбовця.

Пістолет Макарова, саморобний пістолет під набої калібром 9 мм, два ручних протитанкових гранатомети, 2 гранати Ф-1, 7 гранат РГД-5, 9 уніфікованих запалів ручної гранати модифіковані, 693 набої калібром 7,62 мм, 95 набоїв калібром 9 мм, 1496 набоїв калібром 5,45 мм та 6 магазинів до АК-74. Ще один житель міста звернувся до Конотопського районного відділу поліції, аби добровільно видати пістолет Макарова, який отримав у військовій частині. Поліція нагадує: в разі добровільної видачі органам влади зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв, особою, яка зберігала їх без передбаченого законом дозволу, вона звільняється від кримінальної відповідальності за їх зберігання. Поліція Сумщини