На Роменщині в ДТП постраждав пасажир Роменські поліцейські встановлюють обставини ДТП, в результаті якої постраждав пасажир.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора близько о 16:50 на автодорозі між селами Василівка та Андріяшівка Роменського району. Як попередньо встановили співробітники поліції, 26-річний водій автомобіля “AUDI” допустив виїзд на праве узбіччя, де в подальшому зіткнувся з деревом.

В результаті ДТП каретою швидкої медичної допомоги до лікарні були доставлені водій та 60-річний пасажир. Як наслідок, старшого за віком чоловіка було госпіталізовано до Роменської ЦРЛ, а молодшого після надання першої медичної допомоги відпущено додому.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами”. Слідчі дії тривають.

Поліція Сумщини