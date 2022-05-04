У Сумах поліцейські викрили чоловіка у незаконному зберіганні наркотичних засобів Працівники Сумського районного управління поліції під час виїзду на виклик до мешканки обласного центру, помітили у кімнаті її внука рослини, зовні схожі на наркотичні.

Під час проведення подальшого огляду правоохоронці виявили в чоловіка близько 800 грамів речовини, зовні схожої на канабіс, 25 рослин коноплі та пристрої для вживання наркотичних засобів.

Все знайдене поліцейські вилучили та направили на експертизу.

За даним фактом у поліції розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту». Слідчі дії тривають.

Поліція Сумщини