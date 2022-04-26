У Сумах п’яний водій скоїв ДТП біля "Мануфактури" (відео) Водій у стані сп'яніння позбивав металеві стовпчики: патрульні оперативно розшукали його та склали на нього адмінматеріали.

Днями патрульним надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Харківській. Там водій транспортного засобу ЗАЗ Sens, не дотримавшись безпечного інтервалу, допустив наїзд на металеві стовпчики, чим їх пошкодив.

Пошкоджений автомобіль охоронці порядку зупинили на проспекті Михайла Лушпи. 35-річний чоловік мав ознаки алкогольного сп'яніння. Керманич пройшов огляд на стан сп'яніння на місці зупинки транспортного засобу. Результат був позитивним — 1, 24 проміле алкоголю.

На водія поліцейські склали три адмінматеріали:

- ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП;

- ст. 122–4 (Залишення місця скоєння ДТП) КУпАП;

- ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.

Рішення прийматиме суд.