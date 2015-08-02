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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:34397

Мешканець Сумщини виготовляв та розповсюджував порнографию

На Сумщині поліцейські повідомили про підозру чоловіку в розповсюдженні порнографії.

Співробітники Управління міграційної поліції та відділу кримінального аналізу ГУНП області викрили 43-річного чоловіка, який виготовляв та розповсюджував відеозаписи порнографічного характеру. Наразі йому вже повідомлено про підозру. 
 
В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські задокументували жителя смт. Липова Долина, який знімав відеозаписи порнографічного характеру. У подальшому такі відео він розміщував на сайтах у мережі Інтернет. 
 
Слідчі, під процесуальним керівництвом прокуратури, вже повідомили йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 Кримінального кодексу України «Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  Слідство триває.
Право Порнография
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