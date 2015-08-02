Мешканець Сумщини виготовляв та розповсюджував порнографию

При процессуальном руководстве Ахтырской окружной прокуратуры 20 января сообщили о подозрении 30-летнему мужчине, который хранил дома видео порнографического характера с...
Окружная прокуратура города Сумы утвердила и 19 января 2022 года направила в суд обвинительный акт в отношении 61-летнего мужчины, который...
Сотрудники Управления миграционной полиции Главного управления Национальной полиции в Сумской области разоблачили жителя областного центра, по месту жительства хранившего видео...
Как сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области, в феврале в Роменский отдел полиции обратилось местные супруги с сообщения о том,...
Чтобы привлечь к себе внимание, 29-летний конотопчанин на своей странице в соцсети разместил свои и чужие фото порнографического характера. Теперь...