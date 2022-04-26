Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 19:28604

На Сумщині спіймали російських диверсантів

Оперативна інформація станом на 18.00 03.05.2022 від Генштабу ЗСУ.

▪️ Противник не припиняє проведення наступальних дій з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору до тимчасово окупованого Криму.

▪️ На Слобожанському напрямку ворог продовжує завдавати авіаційних ударів та обстрілювати з артилерії місто Харків.

▪️ На Ізюмському напрямку противник веде наступальні дії у напрямку Ізюм – Барвінкове. Зазнає втрат.

▪️ Для підтримки своїх дій окупанти перемістили з території Бєлгородської області у район міста Ізюм батарею важких самохідних мінометів “Тюльпан” та підрозділ, озброєний реактивними системами залпового вогню “Смерч”.

▪️ На Донецькому і Таврійському напрямках угруповання військ противника ведуть наступальні дії на визначеній ділянці лінії зіткнення. Окупанти здійснюють авіаційні удари та артилерійські обстріли позицій наших військ.

▪️ Основні зусилля противник продовжує зосереджувати на веденні наступу на Лиманському, Сєверодонецькому, Попаснянському, Авдіївському та Курахівському напрямках з метою взяття під повний контроль населених пунктів Рубіжне, Попасна та розвитку наступу у напрямках на Лиман, Сіверськ та Слов’янськ.

▪️ В місті Маріуполь ворог продовжує блокувати підрозділи наших військ в районі заводу “Азовсталь”. Здійснює вогневе ураження артилерією та танками по території металургійного комбінату.

▪️ На Південнобузькому напрямку противник веде бойові дії з метою покращення тактичного положення, продовжує обстріли підрозділів наших військ. Ворог проводить перегрупування військ, нарощує системи вогневого ураження, протиповітряної оборони та матеріально-технічного забезпечення.

▪️ У Придністровському регіоні Республіки Молдова обстановка залишається складною. Підрозділи оперативної групи російських військ продовжують перебувати у повній бойовій готовності. Збройні формування Придністровського регіону Республіки Молдова несуть службу у посиленому режимі. Проводиться підготовка до евакуації родин офіцерів оперативної групи російських військ.

▪️ На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують посилювати українсько-білоруський кордон в Брестській і Гомельській областях. У районі населеного пункту Хмелівка Сумської області було викрито діяльність диверсійно-розвідувальної групи ворога.

▪️ Кораблі чорноморського флоту в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують завдавати ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури на території України. Вони виконують завдання ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку.

▪️ Підрозділи Сил оборони продовжують завдавати втрат противнику. В результаті ефективних і злагоджених дій захисників та захисниць України підрозділи 38-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил російської федерації втратили близько 60 відсотків особового складу загиблими і пораненими.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

Сумські прикордонники знищили російський триколор, який окупанти розвісили на нашій спостережній вежі
Сегодня 20:21
Сьогодні Суми прощалися із Героєм Максимом Матузком
Сегодня 19:37
На Сумщині спіймали російських диверсантів
Сегодня 19:28
У Лебедині рятувальники ліквідували загоряння двоповерхової господарчої споруди
Сегодня 17:55
У Сумах відкрито кримінальне провадження за фактом висловлення погроз на адресу судді
Сегодня 17:31
Кого потребують й яку заробітну плату пропонують сумські роботодавці
Сегодня 17:22
Сумські освітяни опитують батьків школярів для оцінки якості дистанційної освіти
Сегодня 16:31
Водій з ознаками сп'яніння пропонував патрульним неправомірну вигоду
Сегодня 16:27
На Сумщині громадська організація видає продуктові набори людям, які лікуються від туберкульозу
Сегодня 16:02
Зниклий боєць з Шосткинщини знайшовся. Що з ним сталось?
Сегодня 15:57
Управління з питань праці роз’яснює: переведення працівника на іншу роботу під час воєнного стану
Сегодня 15:24
Сумчанин добровільно видав поліцейським арсенал боєприпасів
Сегодня 14:50
view counter

Статьи

Парфуми та квіти – незамінні атрибути для подарунку
Сегодня 16:35
Що треба знати про надзвичайний стан в Україні
Вчера 13:45
Как организовать квартирный переезд - советы от Moving Expert
29.04.2022 17:34
"Треба багато ще зробити". Як відновлюють Битицю під Сумами
29.04.2022 14:51
«Сумчанам потрібні позитивні емоції - ми намагаємося зробити місто чистим, зеленим, охайним, а ще допомогти тим, хто цього потребує»
29.04.2022 12:24
Минитрактор Iseki: преимущества, недостатки, особенности эксплуатации
28.04.2022 15:53
«Конотопська відьма» - ювіляр року і не тільки…
28.04.2022 12:13
У Великій Писарівці від дій військових РФ постраждала вулиця, яка має назву дивізії, що руйнувала Сумщину
28.04.2022 11:47
«Каюся і хочу відмитися»: віцепрезидент Газпромбанку родом з Охтирки повернувся до України і планує вступити до тероборони
27.04.2022 16:04
Мер Сум: Місто згуртувалося, втримало оборону й дало відсіч рашистам
27.04.2022 10:34
Сумчанам нагадують про правила поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів
26.04.2022 14:37
Криптовалюта XEM - что нужно про нее знать?
26.04.2022 13:51
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.