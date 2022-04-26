На Сумщині спіймали російських диверсантів Оперативна інформація станом на 18.00 03.05.2022 від Генштабу ЗСУ.

▪️ Противник не припиняє проведення наступальних дій з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору до тимчасово окупованого Криму.

▪️ На Слобожанському напрямку ворог продовжує завдавати авіаційних ударів та обстрілювати з артилерії місто Харків.

▪️ На Ізюмському напрямку противник веде наступальні дії у напрямку Ізюм – Барвінкове. Зазнає втрат.

▪️ Для підтримки своїх дій окупанти перемістили з території Бєлгородської області у район міста Ізюм батарею важких самохідних мінометів “Тюльпан” та підрозділ, озброєний реактивними системами залпового вогню “Смерч”.

▪️ На Донецькому і Таврійському напрямках угруповання військ противника ведуть наступальні дії на визначеній ділянці лінії зіткнення. Окупанти здійснюють авіаційні удари та артилерійські обстріли позицій наших військ.

▪️ Основні зусилля противник продовжує зосереджувати на веденні наступу на Лиманському, Сєверодонецькому, Попаснянському, Авдіївському та Курахівському напрямках з метою взяття під повний контроль населених пунктів Рубіжне, Попасна та розвитку наступу у напрямках на Лиман, Сіверськ та Слов’янськ.

▪️ В місті Маріуполь ворог продовжує блокувати підрозділи наших військ в районі заводу “Азовсталь”. Здійснює вогневе ураження артилерією та танками по території металургійного комбінату.

▪️ На Південнобузькому напрямку противник веде бойові дії з метою покращення тактичного положення, продовжує обстріли підрозділів наших військ. Ворог проводить перегрупування військ, нарощує системи вогневого ураження, протиповітряної оборони та матеріально-технічного забезпечення.

▪️ У Придністровському регіоні Республіки Молдова обстановка залишається складною. Підрозділи оперативної групи російських військ продовжують перебувати у повній бойовій готовності. Збройні формування Придністровського регіону Республіки Молдова несуть службу у посиленому режимі. Проводиться підготовка до евакуації родин офіцерів оперативної групи російських військ.

▪️ На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують посилювати українсько-білоруський кордон в Брестській і Гомельській областях. У районі населеного пункту Хмелівка Сумської області було викрито діяльність диверсійно-розвідувальної групи ворога.

▪️ Кораблі чорноморського флоту в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують завдавати ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури на території України. Вони виконують завдання ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку.

▪️ Підрозділи Сил оборони продовжують завдавати втрат противнику. В результаті ефективних і злагоджених дій захисників та захисниць України підрозділи 38-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил російської федерації втратили близько 60 відсотків особового складу загиблими і пораненими.