У Сумах відкрито кримінальне провадження за фактом висловлення погроз на адресу судді Про це повідомляє Зарічний районний суд м. Суми.

Зарічний районний суд м. Суми доводить до відома громадськості, що відкрито кримінальне провадження та проводиться досудове розслідування за фактом висловлення на адресу судді погроз, пов’язаних з ухваленням 01 травня 2022 року рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та визначення розміру застави стосовно міського голови Середино-Будської міської ради Сумської області, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 332 КК України (Державна зрада).

Нагадаємо: 1 травня 2022 року Зарічним районним судом м. Суми було розглянуто клопотання слідчого УСБ України в Сумській області про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно міського голови Середино-Будської міської ради Сумської області, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 332 КК України.

За наслідками розгляду, з урахуванням певних обставин справи, інформація про які не може бути повідомлена з метою уникнення розголошення даних досудового розслідування, позитивної репутації підозрюваного, а також в першу чергу з огляду на незадовільний стан його здоров’я, прийнявши до уваги тривалий час з початку військової агресії РФ відносно України, впродовж якої міський голова, маючи об’єктивну можливість залишити країну, продовжував виконувати покладені на нього обов’язки, судом постановлено рішення про часткове задоволення клопотання слідчого та про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави, що цілком відповідає вимогам ч. 6 ст. 176 та ч. 4 ст. 183 КПК України.

Розмір застави в 1 млн. 488 тис. 600 грн, до речі, визначено вдвічі більшим ніж, передбачено відповідною нормою КПК України для злочину, у вчиненні якого підозрюється особа.

До того ж, на підозрюваного покладено ряд обов’язків, невиконання яких (або будь-якого з них), може мати наслідком звернення застави в дохід держави та застосування більш суворого запобіжного заходу.

Крім цього, одним з обов’язків визначено носіння електронного засобу контролю та заборона залишення м. Суми без дозволу слідчого або прокурора (а не місця постійного проживання підозрюваного, про що помилково зазначалось в деяких ЗМІ та соціальних мережах).